Овечкин отметился дублем в матче с «Каролиной»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз». Встреча проходит на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне.
На момент написания новости в матче идёт 1-й период. «Вашингтон» ведёт в счёте – 2:0. На 18-й минуте встречи дублем отметился российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин, реализовав большинство с передачи Якуба Враны. Теперь на его счету 28 голов и 16 ассистов в 47 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «-12» и 22 штрафных минут.
Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
Овечкин занимает 3-е место в таблице снайперов НХЛ, опережая на 1 гол нападающих «Колорадо Эвеланш» Натана Маккинона и «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела.
Овечкин забросил свою 27 шайбу в сезоне в матче «Вашингтона» с «Каролиной»
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