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Панарин набрал 5 очков в матче с «Айлендерс»

Панарин набрал 5 очков в матче с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходит на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Идёт 3-й период, хозяева ведут в счёте – 5:1.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой встрече ассистенским хет-триком и двумя заброшенными шайбами. Теперь на его счету 67 (26+41) очков в 45 играх при показателе полезности «+24» и 12 минутах штрафа. Он уверенно лидирует в таблице бомбардиров клуба, опережая Райана Строума, занимающего 2-е место, на 25 очков.

Видео 4 гола «Рейнджерс» можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Видео 5 гола «Рейнджерс» можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

С 67 очками Панарин переместился с 5-го на 3-е место в таблице бомбардиров НХЛ, опередив Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз» и Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш».

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