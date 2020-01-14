Селянне поздравил Овечкина и пожелал обойти Гретцки по голам

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз». Встреча проходит на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. На данный момент «Вашингтон» ведёт со счётом 2:0.
Дубль в этой встрече на свой счёт записал российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший свою 685-ю и 686-ю шайбу за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обошёл легендарного финского нападающего Теэму Селянне, который до этого матча с 684 голами делил 11-е место в списке лучших снайперов лиги с Овечкиным.
После этого достижения Селляне поздравил Овечкина и пожелал россиянину превзойти достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.
«Привет, Алекс! Поздравляю тебя с тем, что обошёл меня в списке снайперов НХЛ. Ты забьешь ещё много голов. Желаю тебе самого лучшего», — сказал Селляне.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона»
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