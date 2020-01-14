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Фокс — об игре Панарина: он просто очень редко берёт выходной

Фокс — об игре Панарина: он просто очень редко берёт выходной
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2) прокомментировал игру российского форварад Артемия Панарина, набравшего 5 (2+3) очков.

«Он просто очень редко берёт выходной. Вы же видите, каким мастерством он обладает. И знаете, даже когда он и не забивает сам, он всё равно что-то создаёт. А ещё очень недооценивается то, как он играет при обороне и вытаскивает шайбу из зоны защиты», — приводит слова Фокса клубный обозреватель Винс Меркольяно.

Панарин вышел на третье месте в гонке бомбардиров НХЛ. Российский форвард уступает лишь нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (71) и Леону Драйзайтлю (70). При этом «нефтяники» сыграли на два матча больше.

Панарин обогнал сыгравшего на 93 матча больше Кузнецова по очкам за карьеру в НХЛ
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