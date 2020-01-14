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Панарин увеличил отрыв по очкам в равных составах в сезоне НХЛ до 10 баллов

Панарин увеличил отрыв по очкам в равных составах в сезоне НХЛ до 10 баллов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил два гола и сделал три результативные передачи. Российский форвард занимает третье место в гонке бомбардиров НХЛ, при этом лидируя в лиге по очкам в равных составах. Артемий набрал 52 балла при игре в этом формате. На втором месте располагается нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (42).

Топ-3 замыкают форварды «Эдмонтон Ойлерз» и «Бостон Брюинз» Леон Драйзайтль и Брэд Маршан соответственно (по 41). Примечательно, что лидер гонки бомбардиров НХЛ Коннор Макдэвид из 71 очка только 40 набрал в равных составах, что является шестым результатом в лиге.

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