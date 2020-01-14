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Рирден: можно было подумать, что он вышел на новый уровень, но для нас это просто Овечкин

Рирден: можно было подумать, что он вышел на новый уровень, но для нас это просто Овечкин
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал голевой дубль Александра Овечкина в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:0).

«Это его лидерские качества. Он знал, что эта игра очень важна для нас. Вы могли подумать, что он выходит на какой-то новый уровень, но для меня это просто Алекс Овечкин. Для всей нашей команды. Он знал, что сегодня нам потребуется дополнительное усилие, что-то сверх того, что нужно обычно. Это был отличный матч для него», — приводит слова Рирдена The Athletic.

Вторая шайба стала для 34-летнего форварда 686-й за карьеру в НХЛ. Капитан «Кэпиталз» продолжает занимать 11-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от занимающего 10-е место Марио Лемье на четыре точных броска.

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Овечкин штурмует исторические вехи. До великого Марио капитану «столичных» осталось 4 гола.
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