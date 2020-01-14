Рирден: можно было подумать, что он вышел на новый уровень, но для нас это просто Овечкин

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал голевой дубль Александра Овечкина в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:0).
«Это его лидерские качества. Он знал, что эта игра очень важна для нас. Вы могли подумать, что он выходит на какой-то новый уровень, но для меня это просто Алекс Овечкин. Для всей нашей команды. Он знал, что сегодня нам потребуется дополнительное усилие, что-то сверх того, что нужно обычно. Это был отличный матч для него», — приводит слова Рирдена The Athletic.
Вторая шайба стала для 34-летнего форварда 686-й за карьеру в НХЛ. Капитан «Кэпиталз» продолжает занимать 11-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от занимающего 10-е место Марио Лемье на четыре точных броска.
- 14 января 2020
-
07:11
-
07:11
-
07:07
-
07:00
-
06:41
-
06:40
-
06:36
-
06:28
-
06:24
-
06:16
-
06:05
-
05:54
-
05:46
-
05:37
-
05:12
-
04:07
-
03:50
-
03:44
- 13 января 2020
-
23:23
-
22:57
-
22:47
-
22:36
-
21:44
-
20:57
-
20:42
-
20:37
-
20:30
-
20:08
-
20:04
-
19:51
-
18:33
-
18:15
-
17:50
-
17:34
-
17:06