Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» — «Айлендерс»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи и был признан первой звездой матча. Второй звездой стал ещё один форвард «Рейнджерс» Йеспер Фаст. На его счету гол и две передачи. Третья звезда – голкипер Александр Георгиев, который совершил 32 сейва.
«Рейнджерс» одержали третью победу за последние четыре игры.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» вновь сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдёт 17 января.
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