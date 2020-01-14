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Овечкин догнал Шэнахана по победным голам в НХЛ. Они делят шестое место в истории

Овечкин догнал Шэнахана по победным голам в НХЛ. Они делят шестое место в истории
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Победу «Вашингтону» принёс дубль российского хоккеиста Александра Овечкина. Александр в 109-й раз за карьеру в НХЛ принёс победу своей команде, что является шестым результатом в истории лиги. Столько же победных голов в активе Брэндана Шэнахана.

Рекорд по этому показателю принадлежит Яромиру Ягру (135), второе место занимает Горди Хоу (121), топ-3 замыкает Фил Эспозито (118). Четвёртое место делят Бретт Халл и Теэму Селянне (110). Из перечисленных игроков только россиянин продолжает играть в лиге.

Марло догнал Овечкина по победным голам в НХЛ. Они делят седьмое место в истории
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