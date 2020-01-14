Результаты матчей НХЛ за 13 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя пять матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020



«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 2:0. Дубль в составе победителей оформил Александр Овечкин, матч на ноль провёл Илья Самсонов.

«Филадельфия Флайерз» — Бостон Брюинз» — 6:5 Б. Хозяева отыгрались со счёта 2:5.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в «Битве за Нью-Йорк» разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» 6:2. Пять очков в составе хозяев набрал Артемий Панарин.

«Монреаль Канадиенс» — Колорадо Эвеланш» — 2:0. Матч на ноль провёл Кэри Прайс.

«Сент-Луис Блюз» — Анахайм Дакс» — 4:1. Действующий обладатель Кубка Стэнли продлил победную серию до четырёх матчей.