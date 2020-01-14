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Результаты матчей НХЛ за 13 января 2020 года

Результаты матчей НХЛ за 13 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя пять матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 2:0. Дубль в составе победителей оформил Александр Овечкин, матч на ноль провёл Илья Самсонов.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Овечкин (Уилсон) – 11:58' (5x5)   2:0 Овечкин (Врана, Карлсон) – 17:18' (5x4)

«Филадельфия Флайерз» — Бостон Брюинз» — 6:5 Б. Хозяева отыгрались со счёта 2:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бьорк (Дебраск) – 04:15' (5x5)   0:2 Крейчи (Хайнен, Койл) – 16:49' (5x4)   1:2 Хейз (Конечны, ван Римсдайк) – 18:22' (5x4)   1:3 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 20:33' (5x5)   2:3 Санхайм (Кутюрье, Ворачек) – 21:12' (5x5)   2:4 Койл (Хайнен, Карло) – 24:50' (5x5)   2:5 Крейчи (Бьорк, Дебраск) – 27:21' (5x5)   3:5 Кутюрье (Ворачек, Нисканен) – 33:12' (5x5)   4:5 Буннаман (Фридман, Хег) – 34:46' (5x5)   5:5 Санхайм (Майерс, Кутюрье) – 52:58' (4x4)   6:5 Конечны – 65:00' (ПБ)

«Нью-Йорк Рейнджерс» в «Битве за Нью-Йорк» разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» 6:2. Пять очков в составе хозяев набрал Артемий Панарин.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Эберле (Нельсон) – 00:18' (5x5)   1:1 Фаст (Панарин, Шей) – 08:14' (5x5)   2:1 Крайдер (Панарин, Шей) – 25:06' (5x5)   3:1 Фокс (Фаст, Панарин) – 31:11' (5x5)   4:1 Панарин – 40:49' (5x5)   5:1 Панарин (Строум, Фаст) – 48:54' (5x5)   6:1 Труба (Фокс, Хитил) – 50:15' (5x4)   6:2 Нельсон (Эберле, Брассар) – 52:48' (5x4)

«Монреаль Канадиенс» — Колорадо Эвеланш» — 2:0. Матч на ноль провёл Кэри Прайс.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Уил (Питри, Уис) – 13:30' (5x5)   2:0 Пилинг – 49:45' (5x5)

«Сент-Луис Блюз» — Анахайм Дакс» — 4:1. Действующий обладатель Кубка Стэнли продлил победную серию до четырёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Стин (Бортуццо, Шенн) – 07:53' (5x5)   1:1 Комтуа – 15:23' (5x5)   2:1 Бозак (Макикерн, Томас) – 22:21' (5x5)   3:1 Шварц (Шенн, Пьетранджело) – 29:41' (4x3)   4:1 Барбашев – 50:29' (5x5)
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