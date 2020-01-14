Результаты матчей НХЛ за 13 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя пять матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 2:0. Дубль в составе победителей оформил Александр Овечкин, матч на ноль провёл Илья Самсонов.
«Филадельфия Флайерз» — Бостон Брюинз» — 6:5 Б. Хозяева отыгрались со счёта 2:5.
«Нью-Йорк Рейнджерс» в «Битве за Нью-Йорк» разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» 6:2. Пять очков в составе хозяев набрал Артемий Панарин.
«Монреаль Канадиенс» — Колорадо Эвеланш» — 2:0. Матч на ноль провёл Кэри Прайс.
«Сент-Луис Блюз» — Анахайм Дакс» — 4:1. Действующий обладатель Кубка Стэнли продлил победную серию до четырёх матчей.
- 14 января 2020
-
08:41
-
08:26
-
08:10
-
08:00
-
07:42
-
07:20
-
07:11
-
07:11
-
07:07
-
07:00
-
06:41
-
06:40
-
06:36
-
06:28
-
06:24
-
06:16
-
06:05
-
05:54
-
05:46
-
05:37
-
05:12
-
04:07
-
03:50
-
03:44
- 13 января 2020
-
23:23
-
22:57
-
22:47
-
22:36
-
21:44
-
20:57
-
20:42
-
20:37
-
20:30
-
20:08
-
20:04