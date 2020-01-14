Куинн: время от времени Панарин поднимает себя на новый уровень. Он сделал это снова

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2) прокомментировал игру российского форварда Артемия Панарина, набравшего 5 (2+3) очков.

Статистика Артемия Панарина в сезоне НХЛ-2019/2020

«Время от времени он поднимает себя на новый уровень. Сегодня вечером он сделал это снова. Он делает очень много замечательных вещей, многие из которых трудно увидеть болельщику. Мы говорили об этом, когда подписывали его летом», — отметил Куинн.

Панарин вышел на третье месте в гонке бомбардиров НХЛ. Российский форвард уступает лишь нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (71) и Леону Драйзайтлю (70). При этом «нефтяники» сыграли на два матча больше.