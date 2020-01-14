Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 13 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя пять матчей. В играх приняли участие 11 российских хоккеистов

Победу «Вашингтону» принёс дубль капитана «столичной» команды Александра Овечкина. Александр в 109-й раз за карьеру в НХЛ принёс победу своей команде, что является шестым результатом в истории лиги. Голкипер Илья Самсонов оформил первый шат-аут в карьере и продлил личную победную серию до восьми матчей. Российский вратарь повторил клубный рекорд по победной серии для голкиперов-новичков.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил два гола и сделал три результативные передачи. Российский форвард в четвёртом домашнем матче кряду набрал минимум три очка за встречу. Таким образом, Панарин повторил достижение Энди Батгейта почти 60-летней давности.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Айлендерс» 29 из 35 82,9 2:6 Георгиев «Рейнджерс» 32 из 34 94,1 6:2

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Ковальчук (н) «Монреаль» 0+0 0 0 2 0 0 100% 21.13 Панарин (н) «Рейнджерс» 2+3 +4 0 6 1 0 - 18.57 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 0 0 2 0 1 - 16.25 Свечников (н) «Каролина» 0+0 0 2 0 3 0 - 16.33 Овечкин (н) «Вашингтон» 2+0 +1 0 4 1 0 - 21.39 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 0 2 2 1 0 67% 16.33 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 1+0 +1 0 4 1 0 0% 14.32 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 2 1 0 0 - 21.18 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -1 0 5 0 3 - 27.00

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