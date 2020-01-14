Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 13 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя пять матчей. В играх приняли участие 11 российских хоккеистов
Победу «Вашингтону» принёс дубль капитана «столичной» команды Александра Овечкина. Александр в 109-й раз за карьеру в НХЛ принёс победу своей команде, что является шестым результатом в истории лиги. Голкипер Илья Самсонов оформил первый шат-аут в карьере и продлил личную победную серию до восьми матчей. Российский вратарь повторил клубный рекорд по победной серии для голкиперов-новичков.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил два гола и сделал три результативные передачи. Российский форвард в четвёртом домашнем матче кряду набрал минимум три очка за встречу. Таким образом, Панарин повторил достижение Энди Батгейта почти 60-летней давности.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Айлендерс»
|29 из 35
|82,9
|2:6
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|32 из 34
|94,1
|6:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ковальчук (н)
|«Монреаль»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|100%
|21.13
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|2+3
|+4
|0
|6
|1
|0
|-
|18.57
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|1
|-
|16.25
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|2
|0
|3
|0
|-
|16.33
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|2+0
|+1
|0
|4
|1
|0
|-
|21.39
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|2
|2
|1
|0
|67%
|16.33
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|+1
|0
|4
|1
|0
|0%
|14.32
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|2
|1
|0
|0
|-
|21.18
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|5
|0
|3
|-
|27.00
- 14 января 2020
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09:32
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07:42
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