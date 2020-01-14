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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 13 января 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 13 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя пять матчей. В играх приняли участие 11 российских хоккеистов

Победу «Вашингтону» принёс дубль капитана «столичной» команды Александра Овечкина. Александр в 109-й раз за карьеру в НХЛ принёс победу своей команде, что является шестым результатом в истории лиги. Голкипер Илья Самсонов оформил первый шат-аут в карьере и продлил личную победную серию до восьми матчей. Российский вратарь повторил клубный рекорд по победной серии для голкиперов-новичков.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил два гола и сделал три результативные передачи. Российский форвард в четвёртом домашнем матче кряду набрал минимум три очка за встречу. Таким образом, Панарин повторил достижение Энди Батгейта почти 60-летней давности.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Айлендерс»29 из 3582,92:6
Георгиев«Рейнджерс»32 из 3494,16:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ковальчук (н)«Монреаль»0+000200100%21.13
Панарин (н)«Рейнджерс»2+3+40610-18.57
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+000201-16.25
Свечников (н)«Каролина»0+002030-16.33
Овечкин (н)«Вашингтон»2+0+10410-21.39
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00221067%16.33
Барбашёв (н)«Сент-Луис»1+0+104100%14.32
Орлов (з)«Вашингтон»0+002100-21.18
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10503-27.00
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