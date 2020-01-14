Панарин стал первой звездой дня в НХЛ, Овечкин – второй

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

Лучшим игроком дня признан форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин с 5 (2+3) очками в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2). Российский форвард в четвёртом домашнем матче кряду набрал минимум три очка за встречу. Таким образом, Панарин повторил достижение Энди Батгейта почти 60-летней давности.

Второй звездой стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, сделавший дубль в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:0). Вторая шайба стала для 34-летнего форварда 686-й за карьеру в НХЛ. Капитан «Кэпиталз» продолжает занимать 11-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от занимающего 10-е место Марио Лемье на четыре точных броска.

Замкнул тройку лучших голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс с 31 сейвом и шат-аутом в матче с «Калгари Флэймз» (2:0).