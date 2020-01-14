«Амур» — «Ак Барс»: стартовые составы команд

Стали известны составы хабаровского «Амура» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 января, начало матча — в 12:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Амур»:



Лангхамер (Аликин);

Йордан — Витасек, Файзуллин — Рассказов — Г. Зогорна;

Турбин — Камалов, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Игнатович — Васильев, Лазарев — Голубев — Руденков;

Александров, Язьков — Кузнецов — Кацуба.

«Ак Барс»:



Билялов (Мифтахов);

Виртанен — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Рукавишников, Дыняк— А. Галимов — Зарипов;

Яруллин— Журавлёв, Галиев— Глухов— Фрэттин;

Аверин, Воронков — Галузин — Ли, Кара.