«Амур» — «Ак Барс»: стартовые составы команд
Стали известны составы хабаровского «Амура» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 января, начало матча — в 12:00 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Амур»:
Лангхамер (Аликин);
Йордан — Витасек, Файзуллин — Рассказов — Г. Зогорна;
Турбин — Камалов, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Игнатович — Васильев, Лазарев — Голубев — Руденков;
Александров, Язьков — Кузнецов — Кацуба.
«Ак Барс»:
Билялов (Мифтахов);
Виртанен — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Рукавишников, Дыняк— А. Галимов — Зарипов;
Яруллин— Журавлёв, Галиев— Глухов— Фрэттин;
Аверин, Воронков — Галузин — Ли, Кара.
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