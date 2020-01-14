Труба: больше всего меня впечатляет, что Панарин не чурается защитных обязанностей
Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2) прокомментировал игру российского форварда Артемия Панарина, набравшего 5 (2+3) очков.
«Больше всего меня впечатляет, что он не рискует напрасно и не чурается защитных обязанностей, при этом я играл со многими высококлассными игроками. Он также является очень хорошим форвардом оборонительного плана, что делает уровень его результативности ещё более впечатляющим», — цитирует Трубу пресс-служба НХЛ.
Панарин вышел на третье месте в гонке бомбардиров НХЛ. Российский форвард уступает лишь нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (71) и Леону Драйзайтлю (70). При этом «нефтяники» сыграли на два матча больше.
Фокс — об игре Панарина: он просто очень редко берёт выходной
Читайте также
- 14 января 2020
-
11:34
-
11:18
-
11:00
-
10:45
-
10:29
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:32
-
09:15
-
09:01
-
08:41
-
08:26
-
08:10
-
08:00
-
07:42
-
07:20
-
07:11
-
07:11
-
07:07
-
07:00
-
06:41
-
06:40
-
06:36
-
06:28
-
06:24
-
06:16
-
06:05
-
05:54
-
05:46
-
05:37
-
05:12
-
04:07
-
03:50
-
03:44
Партнерский контент