Труба: больше всего меня впечатляет, что Панарин не чурается защитных обязанностей

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2) прокомментировал игру российского форварда Артемия Панарина, набравшего 5 (2+3) очков.

«Больше всего меня впечатляет, что он не рискует напрасно и не чурается защитных обязанностей, при этом я играл со многими высококлассными игроками. Он также является очень хорошим форвардом оборонительного плана, что делает уровень его результативности ещё более впечатляющим», — цитирует Трубу пресс-служба НХЛ.

Панарин вышел на третье месте в гонке бомбардиров НХЛ. Российский форвард уступает лишь нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (71) и Леону Драйзайтлю (70). При этом «нефтяники» сыграли на два матча больше.