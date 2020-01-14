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Рейтинг тренеров КХЛ: Знарок обыгрывает СКА, но теряет позиции, Марьямяки уже в топ-3

Рейтинг тренеров КХЛ: Знарок обыгрывает СКА, но теряет позиции, Марьямяки уже в топ-3
Хоккей / КХЛ 0

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2019/2020 на текущий момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

1 (1). Игорь Никитин (ЦСКА)
2 (3). Боб Хартли («Авангард»)
3 (8). Лаури Марьямяки («Йокерит»)
4 (2). Алексей Кудашов (СКА)
5 (5). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)
6 (7). Владимир Крикунов («Динамо» М)
7 (6). Андрей Скабелка («Барыс»)
8 (4). Олег Знарок («Спартак»)
9 (12). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)
10 (9). Илья Воробьёв («Металлург»)
11(13). Николай Заварухин («Сибирь»)
12 (11). Майк Пелино («Локомотив»)
13 (10). Сергей Светлов («Адмирал»)
14 (15). Михаил Кравец («Витязь»)
15 (16). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)
16 (18). Александр Андриевский (ХК «Сочи»)
17 (14). Дэвид Немировски («Торпедо»)
18 (17). Курт Фрейзер («Куньлунь»)
19 (22). Андрей Разин («Северсталь»)
20 (19). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)
21 (21). Владимир Юрзинов («Трактор»)
22 (20). Александр Гулявцев («Амур»)
23 (23). Гиртс Анкипанс («Динамо» Р)
24 (24). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн).

Рига и Минск – якорь КХЛ. Лиге нужно забыть про зарубежные клубы и больше думать про свои
Необходимость глобальных реформ для Матча звёзд и рождение нового принципиального дерби – в итогах недели КХЛ.
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