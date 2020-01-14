Главный тренер «Айлендерс» Тротц: Панарин сегодня набрал пять очков, а мог и восемь

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:6) обрушился с критикой на игроков своей команды, заодно отметив и форварда соперников Артемия Панарина, набравшего 5 (2+3) очков.

«Контроль шайбы был ужасен. Их лидеры были намного лучше, чем наши. Уровень самоотдачи сегодня не соответствовал моим ожиданиям. Мы получили то, что заслужили. Панарин сегодня набрал пять очков, а мог и восемь, учитывая количество голевых моментов. Мы просто не смогли на это ничего ответить», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.

Ранее российский нападающий ответил на вопрос о принципиальности для него матча с «Айлендерс» в свете того, что летом 2019 года он мог оказаться на Лонг-Айленде.