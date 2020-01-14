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«Амур» — «Ак Барс»: форвард гостей Глухов забил один из самых курьёзных голов сезона

«Амур» — «Ак Барс»: форвард гостей Глухов забил один из самых курьёзных голов сезона
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Ак Барс». В ходе первого периода счёт равный 1:1.

Хозяева открыли счёт на четвёртой минуте матча, когда цели достиг бросок Игоря Руденкова. Гости смогли отыграться крайне необычным образом. Центральный нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов выиграл вбрасывание в чужой зоне, после чего с лёта исполнил подкидку в направлении ворот, а шайба залетела над плечом голкипера «Амура» Марека Лангхамера в ворота.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Тренерский штаб «тигров» инициировал просмотр гола на предмет определения игры высоко поднятой клюшкой. После видеопросмотра взятие ворот было подтверждено.

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