«Амур» — «Ак Барс»: форвард гостей Глухов забил один из самых курьёзных голов сезона
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Ак Барс». В ходе первого периода счёт равный 1:1.
Хозяева открыли счёт на четвёртой минуте матча, когда цели достиг бросок Игоря Руденкова. Гости смогли отыграться крайне необычным образом. Центральный нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов выиграл вбрасывание в чужой зоне, после чего с лёта исполнил подкидку в направлении ворот, а шайба залетела над плечом голкипера «Амура» Марека Лангхамера в ворота.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Тренерский штаб «тигров» инициировал просмотр гола на предмет определения игры высоко поднятой клюшкой. После видеопросмотра взятие ворот было подтверждено.
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