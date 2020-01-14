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Форвард «Ак Барса» Глухов подрался с Вячеславом Ушениным в овертайме

Форвард «Ак Барса» Глухов подрался с Вячеславом Ушениным в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Ак Барс». Матч завершился со счётом 3:2 Б в пользу гостей. Хозяева продлили серию поражений до шести матчей.

На четвёртой минуте овертайма форвард «Ак Барса» Михаил Глухов выяснил отношения с нападающим «Амура» Вячеславом Ушениным. Игроки обменялись ударами, после чего получили по четыре минуты штрафа за грубость.

Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде Михаил стал автором одного из самых курьёзных голов сезона. Центральный нападающий «Ак Барса» выиграл вбрасывание в чужой зоне, после чего с лёта исполнил подкидку в направлении ворот, а шайба залетела над плечом голкипера «Амура» Марека Лангхамера в ворота.

«Амур» — «Ак Барс»: форвард гостей Глухов забил один из самых курьёзных голов сезона
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