Овечкин: Самсонов играет уверенно. В «Вашингтоне» лучшая пара вратарей в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил выступление голкипера Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (2:0).
«Он играет очень уверенно. Он усердно работает на тренировках, как и Холтби. Считаю, что у нас сейчас лучшая пара вратарей в лиге», – цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
Голкипер хозяев оформил первый шат-аут в карьере и продлил личную победную серию до восьми матчей. Российский вратарь повторил клубный рекорд по победной серии для голкиперов-новичков. В сезоне-1984/1985 Боб Мэйсон также выиграл восемь матчей кряду. Отметим, что в серии Самсонова пресс-службой НХЛ учитываются только матчи, проведённые в стартовом составе.
Голкипер «Вашингтона» Самсонов повторил рекорд клуба 35-летней давности
Читайте также
- 14 января 2020
-
15:37
-
15:18
-
15:05
-
14:57
-
14:39
-
14:11
-
13:54
-
13:23
-
13:00
-
12:32
-
12:16
-
12:00
-
11:34
-
11:18
-
11:00
-
10:45
-
10:29
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:32
-
09:15
-
09:01
-
08:41
-
08:26
-
08:10
-
08:00
-
07:42
-
07:20
-
07:11
-
07:11
-
07:07
-
07:00
-
06:41
-
06:40
Партнерский контент