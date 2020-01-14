Овечкин: Самсонов играет уверенно. В «Вашингтоне» лучшая пара вратарей в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил выступление голкипера Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (2:0).

«Он играет очень уверенно. Он усердно работает на тренировках, как и Холтби. Считаю, что у нас сейчас лучшая пара вратарей в лиге», – цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Голкипер хозяев оформил первый шат-аут в карьере и продлил личную победную серию до восьми матчей. Российский вратарь повторил клубный рекорд по победной серии для голкиперов-новичков. В сезоне-1984/1985 Боб Мэйсон также выиграл восемь матчей кряду. Отметим, что в серии Самсонова пресс-службой НХЛ учитываются только матчи, проведённые в стартовом составе.