Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин: Самсонов играет уверенно. В «Вашингтоне» лучшая пара вратарей в НХЛ

Овечкин: Самсонов играет уверенно. В «Вашингтоне» лучшая пара вратарей в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил выступление голкипера Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (2:0).

«Он играет очень уверенно. Он усердно работает на тренировках, как и Холтби. Считаю, что у нас сейчас лучшая пара вратарей в лиге», – цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Голкипер хозяев оформил первый шат-аут в карьере и продлил личную победную серию до восьми матчей. Российский вратарь повторил клубный рекорд по победной серии для голкиперов-новичков. В сезоне-1984/1985 Боб Мэйсон также выиграл восемь матчей кряду. Отметим, что в серии Самсонова пресс-службой НХЛ учитываются только матчи, проведённые в стартовом составе.

Голкипер «Вашингтона» Самсонов повторил рекорд клуба 35-летней давности
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020