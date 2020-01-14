Коваленко: Ярославль и Нижний Новгород пока только мечтают о Матче звёзд КХЛ

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о решении КХЛ провести ФОНБЕТ Неделю звёзд хоккея в Москве.

«Почти за полтора десятка лет КХЛ со своими звёздными матчами посетила как столицы — Москву, Санкт-Петербург, Астану и Ригу, так и небольшие города, например Челябинск. Очень важно, что в этом вопросе есть баланс, поэтому решение КХЛ не вызывает больших вопросов.

Вообще, во всем мире стремятся проводить такие хоккейные праздники именно в мегаполисах, у которых есть все возможности для идеальной организации. Но мне как депутату Ярославской областной думы хотелось бы, чтобы КХЛ со своими звёздными выходными приехала в Ярославль или другие города Центрального региона, например Череповец или Нижний Новгород.

Мы в Ярославле второй год подряд будем проводить турнир «Золотой шайбы» в трёх возрастных категориях. Также в родном Балаково провёл уже шесть детских турниров имени Анатолия Владимировича Тарасова на призы олимпийского чемпиона Андрея Коваленко, этой весной надеемся запустить похожее соревнование уже в Нижнем Новгороде. Нет никаких сомнений, что все эти турниры в Центральном регионе России вновь пройдут на ура. Что уж говорить о Матче звёзд КХЛ, о котором Ярославль, Нижний и Ко пока только мечтают. Будем надеяться, что наши мечты воплотятся в жизнь», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.