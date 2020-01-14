Бриндамор: чем дольше готовится Уильямс, тем лучше для всех
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор рассказал, когда 38-летний нападающий Джастин Уильямс сможет провести первый матч в сезоне после возобновления карьеры.
«Я не собираюсь устанавливать никаких временных рамок. Он может выйти на лёд уже в следующей игре. Но пока чем дольше он готовится, тем лучше для него и для всех. Думаю, что он уже близок к возвращению. Но он только тренируется, а тренировки не заменят игры.
Он может чувствовать себя готовым физически, но ему ещё надо набрать игровую форму. Так что после того, как он появится в заявке, ему всё равно потребуется время, чтобы прийти в себя. Мы не торопимся, у нас нет травм. Так что мы можем себе это позволить», — цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.
Бриндамор: Уильямсу придётся постараться, чтобы снова привыкнуть к скоростям в НХЛ
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