«Два очка у «Магнитки» возьмем за победу». В «Тракторе» перепели хит из «Ведьмака»

Хоккеисты челябинского «Трактора» и певец Денис Соболев исполнили свою версию песни из сериала «Ведьмак».



Вместо фразы «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», хоккеисты спели: «Два очка у «Магнитки» возьмем за победу».



Встреча «Трактор» — «Металлург» состоится сегодня, 14 января, начало — в 17:00 мск.

Посмотреть видео можно в YouTube.