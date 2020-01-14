«Два очка у «Магнитки» возьмем за победу». В «Тракторе» перепели хит из «Ведьмака»
Хоккеисты челябинского «Трактора» и певец Денис Соболев исполнили свою версию песни из сериала «Ведьмак».
Вместо фразы «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», хоккеисты спели: «Два очка у «Магнитки» возьмем за победу».
Встреча «Трактор» — «Металлург» состоится сегодня, 14 января, начало — в 17:00 мск.
Посмотреть видео можно в YouTube.
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