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«Два очка у «Магнитки» возьмем за победу». В «Тракторе» перепели хит из «Ведьмака»

«Два очка у «Магнитки» возьмем за победу». В «Тракторе» перепели хит из «Ведьмака»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты челябинского «Трактора» и певец Денис Соболев исполнили свою версию песни из сериала «Ведьмак».

Вместо фразы «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», хоккеисты спели: «Два очка у «Магнитки» возьмем за победу».

Встреча «Трактор» — «Металлург» состоится сегодня, 14 января, начало — в 17:00 мск.

Посмотреть видео можно в YouTube.

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