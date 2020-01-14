«Трактор» — «Металлург»: в воротах сыграют Кошечкин и Галимов

Стали известны составы челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Челябинске состоится сегодня, 14 января, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Металлург»:



Кошечкин (Демченко);

Пивцакин — Антипин, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;

Верещагин — Яковлев, Паршин — Расмуссен — О`Делл;

Матушкин — Дронов, Козун — Локтионов — Кулёмин;

Бирюков, Рожков, Любимов — Неколенко — Дорофеев.



«Трактор»:



Галимов (Федотов);

Бэйлен — Исаев, Гика — Седлак — Основин;

Меньшиков — Бородкин, Томас — Михеев — Кэлоф;

Терещенко — Карпухин, Авцин — Карлин — Косов;

Мансуров, Степанов, Комаров — Бобылёв — Тридчиков.