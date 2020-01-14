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«Трактор» — «Металлург»: в воротах сыграют Кошечкин и Галимов

«Трактор» — «Металлург»: в воротах сыграют Кошечкин и Галимов
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Челябинске состоится сегодня, 14 января, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Металлург»:

Кошечкин (Демченко);
Пивцакин — Антипин, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;
Верещагин — Яковлев, Паршин — Расмуссен — О`Делл;
Матушкин — Дронов, Козун — Локтионов — Кулёмин;
Бирюков, Рожков, Любимов — Неколенко — Дорофеев.

«Трактор»:

Галимов (Федотов);
Бэйлен — Исаев, Гика — Седлак — Основин;
Меньшиков — Бородкин, Томас — Михеев — Кэлоф;
Терещенко — Карпухин, Авцин — Карлин — Косов;
Мансуров, Степанов, Комаров — Бобылёв — Тридчиков.

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