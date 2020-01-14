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«Сибирь» вновь сделала камбэк в Китае, отыгравшись со счёта 2:4

«Сибирь» вновь сделала камбэк в Китае, отыгравшись со счёта 2:4
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке проиграл «Сибири» со счётом 4:5 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ. Напомним, команды встречались второй раз за два дня, накануне «Сибирь» отыграла три шайбы и победила со счётом 4:3.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами точных бросков стали нападающие Алексей Яковлев и Спенсер Фу. На 25-й минуте «Сибирь» вышла вперёд, гол забил форвард Егор Миловзоров. На старте третьего периода «Куньлунь» забил два гола усилиями нападающих Деванте Смита-Пелли и Хантера Шинкарука. На 49-й минуте Пелли оформил дубль. Вскоре «Сибирь» сократила отставание в счёте до минимума усилиями Юусо Пустинена. Вскоре счёт стал 4:4 — гол забил Илья Морозов. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В серии буллитов сильнее оказалась «Сибирь».

КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 5
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яковлев (Чесалин, Тимашов) – 13:38' (5x5)   1:1 Фу (Шинкарук) – 14:26' (5x5)   1:2 Миловзоров (Шаров, Комаров) – 24:32' (5x4)   2:2 Смит-Пелли (Кейн) – 41:47' (5x5)   3:2 Шинкарук (Смит-Пелли, Верек) – 42:40' (5x5)   4:2 Смит-Пелли (Ип, Кракнелл) – 48:17' (5x5)   4:3 Пуустинен (Шаров, Руохомаа) – 50:29' (5x5)   4:4 Морозов (Пуустинен, Руохомаа) – 55:53' (5x5)   4:5 Миловзоров – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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