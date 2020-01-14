«Сибирь» вновь сделала камбэк в Китае, отыгравшись со счёта 2:4

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке проиграл «Сибири» со счётом 4:5 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ. Напомним, команды встречались второй раз за два дня, накануне «Сибирь» отыграла три шайбы и победила со счётом 4:3.
В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами точных бросков стали нападающие Алексей Яковлев и Спенсер Фу. На 25-й минуте «Сибирь» вышла вперёд, гол забил форвард Егор Миловзоров. На старте третьего периода «Куньлунь» забил два гола усилиями нападающих Деванте Смита-Пелли и Хантера Шинкарука. На 49-й минуте Пелли оформил дубль. Вскоре «Сибирь» сократила отставание в счёте до минимума усилиями Юусо Пустинена. Вскоре счёт стал 4:4 — гол забил Илья Морозов. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В серии буллитов сильнее оказалась «Сибирь».
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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