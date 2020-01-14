Гулявцев: «Амур» сегодня именно заработал очко, а не потерял

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с казанским «Ак Барсом» (2:3 Б). Поражение стало для «тигров» шестым подряд.



«Одними из ключевых моментов стали розыгрыши большинства «5 на 3», где не забили ни мы, не «Ак Барс». В меньшинстве мы не только выстояли, ещё и забили гол. Буллиты на сегодняшний день – не наш конёк. К ребятам претензий нет, молодцы, отдавались игре. Второй матч подряд с лидером, тяжело, но парни пластались. Наверное, можно вновь сказать, что «Амур» сегодня именно заработал очко, а не потерял», — приводит слова Гулявцева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Амур» проиграл шестой матч подряд, уступив «Ак Барсу» по буллитам