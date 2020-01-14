Беляев, Белов, Чернышёв и Стрельцов будут судьями на Матче звёзд КХЛ
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал имена арбитров, которые будут обслуживать Матч звёзд лиги в рамках «ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея». Игру будет обслуживать бригада из четырёх судей. Главные – Сергей Беляев и Алексей Белов, линейные – Александр Чернышёв и Евгений Стрельцов.
«Я в предвкушении грандиозного праздника. Коллеги, которые работали на Матчах звёзд КХЛ раньше, рассказывали, насколько это крутое событие. Поэтому очень интересно увидеть это своими глазами. Понятно, что это необычный матч в плане судейства. Прекрасно отдаю себе отчёт, что главные действующие лица в этой встрече – игроки. Судьи, как всегда, не должны выделяться, спокойно делать свою работу», — рассказал Чернышёв.
Матчи звёзд себя изживают. Лучшие игроки стараются с них соскочить
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