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Беляев, Белов, Чернышёв и Стрельцов будут судьями на Матче звёзд КХЛ

Беляев, Белов, Чернышёв и Стрельцов будут судьями на Матче звёзд КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал имена арбитров, которые будут обслуживать Матч звёзд лиги в рамках «ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея». Игру будет обслуживать бригада из четырёх судей. Главные – Сергей Беляев и Алексей Белов, линейные – Александр Чернышёв и Евгений Стрельцов.

«Я в предвкушении грандиозного праздника. Коллеги, которые работали на Матчах звёзд КХЛ раньше, рассказывали, насколько это крутое событие. Поэтому очень интересно увидеть это своими глазами. Понятно, что это необычный матч в плане судейства. Прекрасно отдаю себе отчёт, что главные действующие лица в этой встрече – игроки. Судьи, как всегда, не должны выделяться, спокойно делать свою работу», — рассказал Чернышёв.

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