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Бекстрём: рад остаться в Вашингтоне на пять лет. Давайте выиграем ещё пару Кубков Стэнли

Бекстрём: рад остаться в Вашингтоне на пять лет. Давайте выиграем ещё пару Кубков Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал подписание нового контракта со «столичными». Новое соглашение с 32-летним шведским хоккеистом подписано сроком на пять лет, общая сумма — $ 46 млн.

«Я себя здесь чувствую как дома и рад остаться тут ещё на пять лет. Я благодарен болельщикам и клубу, который верит в меня и прекрасно обо мне заботился с первого моего дня здесь. Давайте выиграем ещё пару Кубков Стэнли», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт клуба.

В текущем регулярном чемпионате Бекстрём принял участие в 39 матчах, записав на свой счёт 35 (9+26) баллов при показателе полезности "-6" и восьми минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на льду 19 минут за матч.

Американский журналист сообщил детали нового контракта «Вашингтона» с Бекстрёмом
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