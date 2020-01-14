«Барыс» победил «Салават Юлаев», дубли у Бойда и Шестакова

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке победил уфимский «Салават Юлаев» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барсы» выиграли четвёртый матч из пяти последних.



Счёт в матче открыли подопечные Андрея Скабелки, на пятой минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Дастин Бойд. До конца первого периода соперники забили ещё по голу, авторами которых стали Владислав Картаев и оформивший дубль Бойд. В следующие 20 минут команды обменялись точными бросками, которые записали на свой счёт Аркадий Шестаков и Александр Кадейкин. На 43-й минуте «Салават» восстановил равновесие в счёте усилиями Вячеслава Солодухина. В концовке «Барыс» вырвал победу, голы забили Атте Охтамаа и сделавший дубль Шестаков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.