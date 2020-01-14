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«Барыс» победил «Салават Юлаев», дубли у Бойда и Шестакова

«Барыс» победил «Салават Юлаев», дубли у Бойда и Шестакова
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке победил уфимский «Салават Юлаев» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барсы» выиграли четвёртый матч из пяти последних.

Счёт в матче открыли подопечные Андрея Скабелки, на пятой минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Дастин Бойд. До конца первого периода соперники забили ещё по голу, авторами которых стали Владислав Картаев и оформивший дубль Бойд. В следующие 20 минут команды обменялись точными бросками, которые записали на свой счёт Аркадий Шестаков и Александр Кадейкин. На 43-й минуте «Салават» восстановил равновесие в счёте усилиями Вячеслава Солодухина. В концовке «Барыс» вырвал победу, голы забили Атте Охтамаа и сделавший дубль Шестаков.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
5 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бойд (Блэкер) – 04:41' (5x5)   1:1 Картаев (Умарк, Семёнов) – 08:11' (5x5)   2:1 Бойд (Акользин, Охтамаа) – 14:13' (5x5)   3:1 Шестаков (Валк, Шалапов) – 26:28' (5x5)   3:2 Кадейкин (Лисовец) – 27:28' (4x5)   3:3 Солодухин (Жарков) – 42:29' (5x5)   4:3 Шестаков (Михайлис, Шалапов) – 55:33' (5x5)   5:3 Охтамаа (Гурков, Петухов) – 56:22' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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