Юрзинов-мл.: «Трактор» терпеливо сыграл в обороне, Галимов провёл отличный матч

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги матча с «Металлургом» (2:1).



«Была интересная, равная игра. Хотел бы поблагодарить команду за хороший настрой, силовую борьбу и выполнение игрового задания, сыграли терпеливо в обороне, у соперника очень хорошая атака. Важно то, что мы работали сегодня все 60 минут. Галимов сегодня провёл отличный матч. Спасибо болельщикам, для нас очень важно, что они поддерживают нас в такой непростой момент», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.



Первые 20 минут прошли без заброшенных шайб. На старте второго периода команда хозяев открыла счёт, точным броском отметился нападающий Томаш Гика. До перерыва соперники забили ещё по голу, авторами которых стали защитник Максим Матушкин и форвард Артём Михеев. Больше в матче шайб заброшено не было.

«Трактор» одолел «Металлург», победную шайбу забросил Михеев