Матушкин: у «Металлурга» было больше шансов забить, чем у «Трактора»

Защитник «Металлурга» Максим Матушкин дал комментарий после матча с «Трактором» (1:2). Подопечные Владимира Юрзинова-младшего выиграли третий матч из пяти последних, магнитогорский клуб проиграл вторую встречу с «Трактором» из трёх в регулярном чемпионате-2019/2020.



«Равная игра была сегодня, команды друг друга хорошо знают, дерби, много эмоций, много борьбы. Жаль, что не взяли два очка. У нас были моменты в большинстве, и в игре шансов у нас было больше, чем у соперника. Надо было забивать, но, к сожалению, «Трактор» победил. Мой гол? Получил шайбу от Мозякина, хотел бросить сильно в створ, в итоге удалось забить. Жаль, что это не помогло», — передаёт слова Матушкина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» одолел «Металлург», победную шайбу забросил Михеев