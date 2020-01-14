Цулыгин: достаточно ровная игра, в третьем периоде «Салават» играл хорошо

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от проигранного матча с казахстанским «Барысом» (3:5).
«Достаточно ровная игра. В третьем периоде сравняли счёт, хорошо играли. К сожалению, пропустили контратаку, которую «Барыс» использовал, забил гол. После этого уже не смогли вернуться в игру. Больше сказать здесь нечего», — приводит слова Цулыгина официальный сайт КХЛ.
Счёт в матче открыли подопечные Андрея Скабелки, на пятой минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Дастин Бойд. До конца первого периода соперники забили ещё по голу, авторами которых стали Владислав Картаев и оформивший дубль Бойд. В следующие 20 минут команды обменялись точными бросками, которые записали на свой счёт Аркадий Шестаков и Александр Кадейкин. На 43-й минуте «Салават» восстановил равновесие в счёте усилиями Вячеслава Солодухина. В концовке «Барыс» вырвал победу, голы забили Атте Охтамаа и сделавший дубль Шестаков.
- 14 января 2020
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