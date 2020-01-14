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ЦСКА взял верх над минским «Динамо»

ЦСКА взял верх над минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА на домашнем льду победил минское «Динамо» со счётом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Действующий обладатель Кубка Гагарина выиграл третий матч из пяти последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 14-й минуте, заброшенную шайбу в свой актив записал защитник Артём Блажиевский. В концовке второго периода «армейский» клуб упрочил преимущество усилиями нападающего Кирилла Капризова. На старте третьего периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Дмитрий Знахаренко и Максим Шалунов. На 50-й минуте результативный бросок удался нападающему ЦСКА Антону Слепышеву. Точку в концовке поставил Константин Окулов.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Блажиевский (Соркин) – 13:03' (5x5)   2:0 Капризов (Марченко) – 37:50' (5x5)   2:1 Знахаренко (Павленко) – 42:54' (5x5)   3:1 Шалунов (Окулов, Секач) – 45:03' (5x5)   4:1 Слепышев – 49:17' (5x5)   5:1 Окулов (Науменков, Шалунов) – 57:38' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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