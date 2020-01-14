ЦСКА взял верх над минским «Динамо»

Московский ЦСКА на домашнем льду победил минское «Динамо» со счётом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Действующий обладатель Кубка Гагарина выиграл третий матч из пяти последних.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 14-й минуте, заброшенную шайбу в свой актив записал защитник Артём Блажиевский. В концовке второго периода «армейский» клуб упрочил преимущество усилиями нападающего Кирилла Капризова. На старте третьего периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Дмитрий Знахаренко и Максим Шалунов. На 50-й минуте результативный бросок удался нападающему ЦСКА Антону Слепышеву. Точку в концовке поставил Константин Окулов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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