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«Витязь» проиграл «Йокериту», Лехтонен сделал дубль

«Витязь» проиграл «Йокериту», Лехтонен сделал дубль
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» на домашней арене проиграл финскому «Йокериту» со счётом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Лаури Марьямяки выиграли шестой матч из семи последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, удачным броском отметился нападающий «Йокерита» Никлас Йенсена. Подольский клуб восстановил равновесие на табло в концовке второго периода, шайбу забросил форвард Алексей Макеев. На 53-й минуте «джокеры» вновь вышли вперёд, гол забил защитник Микко Лехтонен. Через две минуты Лехтонен оформил дубль, упрочив преимущество «Йокерита». В концовке окончательный счёт установил Йоонас Няттинен.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Йокерит
Хельсинки
0:1 Йенсен – 01:10' (5x5)   1:1 Макеев (Пыленков, Лаюнен) – 39:25' (5x5)   1:2 Лехтонен (Контиола) – 52:14' (5x4)   1:3 Лехтонен (Мозес, О'Нилл) – 54:24' (5x4)   2:3 Няттинен (Бывальцев, Воробей) – 59:01' (6x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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