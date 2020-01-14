«Витязь» проиграл «Йокериту», Лехтонен сделал дубль

Подольский «Витязь» на домашней арене проиграл финскому «Йокериту» со счётом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Лаури Марьямяки выиграли шестой матч из семи последних.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, удачным броском отметился нападающий «Йокерита» Никлас Йенсена. Подольский клуб восстановил равновесие на табло в концовке второго периода, шайбу забросил форвард Алексей Макеев. На 53-й минуте «джокеры» вновь вышли вперёд, гол забил защитник Микко Лехтонен. Через две минуты Лехтонен оформил дубль, упрочив преимущество «Йокерита». В концовке окончательный счёт установил Йоонас Няттинен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

