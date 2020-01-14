Вудкрофт: понимаем, что минское «Динамо» вряд ли сыграет в плей-офф

Главный тренер «Динамо» Минск Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с ЦСКА (1:5).



«Мне понравилось, с каким желанием сегодня играла наша команда. У нас в составе было много молодых игроков, и это была настоящая проверка на прочность для них. Для молодёжи это большой опыт — сражаться против таких хоккеистов, как ЦСКА. Мы знали, что ЦСКА — очень талантливая и мастеровитая команда, что им нельзя давать много времени и лишнего пространства. Большую часть матча мы с этим справлялись.



В первом периоде мы неплохо играли, не давали ЦСКА возможностей для манёвров и времени, чтобы подумать, хорошо сдерживали атаку соперника. К сожалению, мы допустили небольшую ошибку, а команды уровня ЦСКА быстро за такое наказывают.



Во втором периоде мы также демонстрировали хорошую игру, моментами даже контролировали ход матча. Однако в моменте с голевой атакой проявили чуть больше уважения к сопернику, чем нужно было. Дали чуть больше пространства, и счёт стал уже 0:2.



В третьем периоде мы продолжали бороться и пытались вернуться в игру. Когда мы забросили одну шайбу и сократили отставание в счёте, начали надеяться, что дальше начнётся наше возрождение в матче. Но, к сожалению, опять дали сопернику слишком много времени и пространства, и ЦСКА этим воспользовался.

Да, сегодня мы сделали несколько ошибок. Будем разбирать игру и возьмём из неё лучшее. Хоть и понимаем, что команда вряд ли попадёт плей-офф, игроки продолжают бороться в первую очередь из гордости за команду, город и страну, за которые они выступают. Те игроки, которые хотят остаться в команде в следующем сезоне, должны заслужить это право. Мы в любом случае будем бороться до конца, сражаться с каждым оппонентом. Подобные матчи дают нашим игрокам огромнейший опыт. Это мерило тому, какой объём работы нам ещё предстоит проделать, чтобы играть на одном уровне с ЦСКА. Надеюсь, когда-то мы действительно сможем этого добиться», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.