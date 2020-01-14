И. Никитин: даже мой сын хочет носить номер, какой был у Харламова

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с минским «Динамо» (5:1).



«Минск хорошо работал, и это заставило наших ребят принимать быстрые и правильные решения. Это «затравило» их в игру. Естественно, мастерство сказалось.



Смотрел ли я сегодня за игрой Грецкого, который будет выступать за мою команду на Матче звёзд? Я слежу за своими ребятами на игре. Что касается Матча звёзд, то какая разница, какая фамилия у игрока. Парень приедет — значит, приедет. Нам ещё предстоит игра до Матча звёзд, так что все мысли только о ней.



Сегодня отмечается день рождения Валерия Харламова. Это настолько великий человек, что даже нынешнее поколение, которое видело его только по телевизору — и то в новом фильме, его очень ценит. Даже мой сын хочет иметь такой же номер. Так что все уважают этого хоккеиста. А кто не помнит прошлого, у того нет будущего», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

ЦСКА взял верх над минским «Динамо»