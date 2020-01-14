Судью прижали воротами, фанат болел в клоунском парике. Фото с матча ЦСКА — «Динамо» Мн

14 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал разгромную победу над минским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. Действующий обладатель Кубка Гагарина выиграл третий матч из пяти последних.
Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 14-й минуте, заброшенную шайбу в свой актив записал защитник Артём Блажиевский. В концовке второго периода «армейский» клуб упрочил преимущество усилиями нападающего Кирилла Капризова. На старте третьего периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Дмитрий Знахаренко и Максим Шалунов. На 50-й минуте результативный бросок удался нападающему ЦСКА Антону Слепышеву. Точку в концовке поставил Константин Окулов.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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