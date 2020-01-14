Кудашов: Бурдасов, Барабанов и Аалтонен в ближайшем матче не сыграют

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов подвёл итоги выигранной домашней встречи с рижским «Динамо» (3:0).



«Было тяжёлое начало, «Динамо» играло организованно, плотно, надёжно. Потихоньку мы добавили в движении, стали переводить игру в зону атаки, контролировать шайбу, создавать моменты. Не всё реализовали, но всё же довели встречу до логического завершения. Забили гол, и дальше пошло полегче, потом уже контролировали игру.



Коскиранта сыграл справа? На самом деле Ярно легко играет и справа, и слева, и в центре. Здесь мы в первую очередь шли от сочетаний, у нас достаточно игроков. Травмированы Бурдасов и Барабанов, Аалтонен болеет. Они в ближайшей игре не выйдут», — цитирует Кудашова официальный сайт СКА.

СКА победил рижское «Динамо», Ткачёв и Кетов забили с разницей в 13 секунд