Анкипанс: вопросов к игрокам рижского «Динамо» нет, только гол забить не получилось

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с петербургским СКА (0:3).



«Мы хорошо начали, хорошо играли. Всё складывалось так, как мы хотели. Не получилось только забить гол. СКА забил нам на контратаке. А потом мы остались втроём. Это нехорошо, когда встречаешься с таким соперником. Но мы довольны игрой: создавали плотность, не давали много моментов. СКА победил заслуженно, но вопросов к своим игрокам у меня нет. Спасибо им за самоотдачу», — цитирует Анкипанса официальный сайт КХЛ.



В первом периоде голов зрители не увидели. Петербургский клуб открыл счёт на 35-й минуте, заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий Йори Лехтеря. На 52-й минуте подопечные Алексея Кудашова забили два гола с разницей в 13 секунд, точными бросками отметились форварды Владимир Ткачёв и Евгений Кетов. Сухой матч записал в свой актив Магнус Хелльберг.

СКА победил рижское «Динамо», Ткачёв и Кетов забили с разницей в 13 секунд