Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
14 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось девять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Амур» потерпел пятое поражение подряд, уступив дома «Ак Барсу» — 2:3 Б.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Руденков (Камалов) – 03:16' (5x5) 1:1 Глухов – 12:58' (5x5) 1:2 Азеведу (Викстранд, Виртанен) – 40:34' (5x5) 2:2 Йордан – 53:27' (4x5) 2:3 Воронков – 65:00' (ПБ)
«Куньлунь» проиграл второй подряд матч с «Сибирью», упустив преимущество в две шайбы — 4:5 Б.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 5
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яковлев (Чесалин, Тимашов) – 13:38' (5x5) 1:1 Фу (Шинкарук) – 14:26' (5x5) 1:2 Миловзоров (Шаров, Комаров) – 24:32' (5x4) 2:2 Смит-Пелли (Кейн) – 41:47' (5x5) 3:2 Шинкарук (Смит-Пелли, Верек) – 42:40' (5x5) 4:2 Смит-Пелли (Ип, Кракнелл) – 48:17' (5x5) 4:3 Пуустинен (Шаров, Руохомаа) – 50:29' (5x5) 4:4 Морозов (Пуустинен, Руохомаа) – 55:53' (5x5) 4:5 Миловзоров – 65:00' (ПБ)
«Барыс» выиграл четвёртый матч из пяти последних, одолев «Салават Юлаев» — 5:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
5 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бойд (Блэкер) – 04:41' (5x5) 1:1 Картаев (Умарк, Семёнов) – 08:11' (5x5) 2:1 Бойд (Акользин, Охтамаа) – 14:13' (5x5) 3:1 Шестаков (Валк, Шалапов) – 26:28' (5x5) 3:2 Кадейкин (Лисовец) – 27:28' (4x5) 3:3 Солодухин (Жарков) – 42:29' (5x5) 4:3 Шестаков (Михайлис, Шалапов) – 55:33' (5x5) 5:3 Охтамаа (Гурков, Петухов) – 56:22' (5x5)
«Трактор» взял верх над «Металлургом» — 2:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гика (Седлак, Меньшиков) – 20:54' (4x5) 1:1 Матушкин (Мозякин, Филиппи) – 26:30' (5x5) 2:1 Михеев (Кэлоф) – 33:04' (5x5)
«Северсталь» в Череповце переиграла «Автомобилист» — 3:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Марковин (Петунин, Кодола) – 29:30' (5x5) 2:0 Гераськин – 43:48' (5x5) 2:1 Трямкин (Холланд, Гуркин) – 45:00' (5x5) 3:1 Монахов (Гераськин, Якимов) – 55:11' (5x5)
«Торпедо» одержало победу над «Сочи» — 2:1 ОТ.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 1
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Зборовский (Шор, Дженовей) – 11:50' (5x5) 1:1 Лугин (Коллинз) – 24:41' (5x5) 2:1 Ильин (Бочаров) – 63:16' (3x3)
«Витязь» в Подольске проиграл «Йокериту» — 2:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Йокерит
Хельсинки
0:1 Йенсен – 01:10' (5x5) 1:1 Макеев (Пыленков, Лаюнен) – 39:25' (5x5) 1:2 Лехтонен (Контиола) – 52:14' (5x4) 1:3 Лехтонен (Мозес, О'Нилл) – 54:24' (5x4) 2:3 Няттинен (Бывальцев, Воробей) – 59:01' (6x4)
СКА в Санкт-Петербурге одержал «сухую» победу над рижским «Динамо» — 3:0.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо Р
Рига
1:0 Лехтеря (Ожиганов, Ткачёв) – 34:09' (5x5) 2:0 Ткачёв (Бенгтссон, Токранов) – 51:38' (5x4) 3:0 Кетов (Белов, Карпов) – 51:51' (5x5)
ЦСКА дома оказался сильнее минского «Динамо» — 5:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Блажиевский (Соркин) – 13:03' (5x5) 2:0 Капризов (Марченко) – 37:50' (5x5) 2:1 Знахаренко (Павленко) – 42:54' (5x5) 3:1 Шалунов (Окулов, Секач) – 45:03' (5x5) 4:1 Слепышев – 49:17' (5x5) 5:1 Окулов (Науменков, Шалунов) – 57:38' (5x5)
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