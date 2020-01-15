Бекстрём подписал новый контракт с «Вашингтоном» без агента. Так же работает Овечкин

Шведский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём подписал с клубом новый контракт сроком на пять лет на общую сумму в $ 46 млн. Об этом вчера, 14 января, сообщил официальный сайт американской команды.

32-летний форвард «Кэпиталз» отказался от услуг своего агента Марка Левина перед началом сезона-2019/2020 и подписал новый контракт без его участия.



Ранее от услуг агента отказался российский нападающий «столичных» Александр Овечкин, который даже предлагал Бекстрёму помощь, имея подобный опыт.



«Моим агентом предлагал стать Овечкин, но я сказал: «Нет, но спасибо за предложение», — сказал Бекстрём в интервью Washington Post в декабре 2019 года, отвечая на вопрос о возможном подписании нового контракта.



Бекстрём выступает в составе «столичных» с 2009 года. В 2018 году шведский хоккеист вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли. Никлас — бессменный партнёр Александра Овечкина, проведя в одном звене с россиянином большую часть карьеры.

«Вашингтон» подписал новый контракт с Бекстрёмом на $ 46 млн