Бекстрём подписал новый контракт с «Вашингтоном» без агента. Так же работает Овечкин

Шведский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём подписал с клубом новый контракт сроком на пять лет на общую сумму в $ 46 млн. Об этом вчера, 14 января, сообщил официальный сайт американской команды.
32-летний форвард «Кэпиталз» отказался от услуг своего агента Марка Левина перед началом сезона-2019/2020 и подписал новый контракт без его участия.
Ранее от услуг агента отказался российский нападающий «столичных» Александр Овечкин, который даже предлагал Бекстрёму помощь, имея подобный опыт.
«Моим агентом предлагал стать Овечкин, но я сказал: «Нет, но спасибо за предложение», — сказал Бекстрём в интервью Washington Post в декабре 2019 года, отвечая на вопрос о возможном подписании нового контракта.
Бекстрём выступает в составе «столичных» с 2009 года. В 2018 году шведский хоккеист вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли. Никлас — бессменный партнёр Александра Овечкина, проведя в одном звене с россиянином большую часть карьеры.
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