Каспарайтис: у Бекстрёма «пенсионный» контракт, но для Овечкина это круто

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал подписание нового контракта шведским нападающим клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Никласом Бекстрёмом сроком на пять лет на общую сумму в $ 46 млн.
«И Овечкин, и Бекстрём – это определяющие фигуры для «Вашингтона». Они вместе выиграли первый в истории Кубок Стэнли для «Кэпиталз». Согласитесь, это о многом говорит. У Бекстрёма, конечно, «пенсионный» контракт, для лиги и клуба это тяжело, но для Овечкина круто. Наверное, они оба хотят провести и закончить всю свою карьеру в «Вашингтоне». Это было бы здорово. Теперь ждём решения от Саши», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Бекстрём выступает в составе «столичных» с 2007 года. В 2018 году шведский хоккеист вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли. Никлас — бессменный партнёр Александра Овечкина, проведя в одном звене с россиянином большую часть карьеры.
В текущем регулярном чемпионате Бекстрём принял участие в 39 матчах, записав на свой счёт 35 (9+26) баллов при показателе полезности "-6" и восьми минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на льду 19 минут за матч.
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