Нападающий «Тампы» Волков набрал первое очко в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходит на стадионе «Амали-Арена». Идёт второй период, счёт – 2:2.

Первое очко в НХЛ набрал 22-летний россиянин, представляющий «Тампу», Александр Волков. Он отметился результативной передачей на канадского форварда Алекса Киллорна и помог хозяевам сократить отставание в счёте до одной шайбы. Александр проводит свой 7-й матч в НХЛ. Показатель полезности россиянина составляет «-4» при среднем игровом времени в 10 минут.

Видео гола Киллорна в ворота «Лос-Анджелеса» можно посмотреть в «Твиттере» «Тампы».

В сезоне-2019/2020 Волков принял участие в 25 матчах за «Сиракьюз» в АХЛ, в которых отметился 2 голами и 13 результативными передачами при 14 минутах штрафа. Всего в карьере в АХЛ на его счету 108 (48+60) очков в 174 играх.



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