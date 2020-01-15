Малкин оформил дубль в матче с «Миннесотой». Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Миннесоту Уайлд». Встреча проходит на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:2 в пользу хозяев. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил дубль. Ранее в этом матче он также отметился результативной передачей.
Видео второго гола Малкина можно посмотреть на сайте Национальной хоккейной лиги.
Малкин в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 33 матча, в которых забил 15 голов и сделал 32 результативные передачи.
Всего в НХЛ на счету российского форварда 885 игр, в которых он набрал 1049 очков, забив 406 голов и сделав 643 результативные передачи.
Малкин забросил шайбу в ворота «Миннесоты» и набрал 45-е очко в сезоне
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