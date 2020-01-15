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Задоров забил 20-й гол в карьере НХЛ

Задоров забил 20-й гол в карьере НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Денвере на стадионе «Пепси-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Националльной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Российский защитник Никита Задоров забил гол. Результативной передачей отметился Натан Маккиннон. Позже сам Маккиннон стал автором забитого гола.

Видео с голом Задорова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Задоров забил второй гол в сезоне НХЛ. Теперь на его счету 6 очков (2+4), которые он смог набрать в 42 играх сезона. Всего в Национальной хоккейной лиге россиянин провёл 334 матча, забив 20 голов и сделав 48 результативных передач.

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