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3 очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Миннесоту»

3 очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил 2 гола и сделал результативную передачу.
Таким образом, «Питтсбург» одержал четвёртую победу подряд. «Миннесота» в свою очередь потерпела четвёртое поражение кряду.

В следующем матче «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Бостон Брюинз», а «Миннесоту Уайлд» встретится с « Тампа-Бэй Лайтнинг».

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Малкин (Раст, Кросби) – 07:57' (5x4)   2:0 Макканн (Симон, Марино) – 17:57' (5x5)   3:0 Раст (Малкин, Кагун) – 34:04' (5x5)   4:0 Малкин (Летанг, Кросби) – 35:05' (5x4)   4:1 Паризе (Фиала) – 37:17' (5x5)   4:2 Фолиньо (Эрикссон Эк, Канин) – 42:15' (5x5)   5:2 Кросби (Макканн) – 47:41' (5x5)   6:2 Симон (Кросби) – 48:20' (5x5)   7:2 Гальченюк (Агоццино, Хёрнквист) – 56:57' (5x5)   7:3 Паризе – 59:49' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Носек (Стивенсон, Теодор) – 21:55' (5x5)   1:1 Окпосо (Райнхарт, Шири) – 26:32' (5x4)   2:1 Райнхарт (Ристолайнен, Айкел) – 39:41' (5x4)   2:2 Смит (Теодор, Карлссон) – 41:43' (5x4)   3:2 Айкел (Райнхарт, Миллер) – 47:57' (5x5)   4:2 Лазар – 59:35' (en)
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