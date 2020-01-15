3 очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Миннесоту»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил 2 гола и сделал результативную передачу.
Таким образом, «Питтсбург» одержал четвёртую победу подряд. «Миннесота» в свою очередь потерпела четвёртое поражение кряду.
В следующем матче «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Бостон Брюинз», а «Миннесоту Уайлд» встретится с « Тампа-Бэй Лайтнинг».
В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Малкин (Раст, Кросби) – 07:57' (5x4) 2:0 Макканн (Симон, Марино) – 17:57' (5x5) 3:0 Раст (Малкин, Кагун) – 34:04' (5x5) 4:0 Малкин (Летанг, Кросби) – 35:05' (5x4) 4:1 Паризе (Фиала) – 37:17' (5x5) 4:2 Фолиньо (Эрикссон Эк, Канин) – 42:15' (5x5) 5:2 Кросби (Макканн) – 47:41' (5x5) 6:2 Симон (Кросби) – 48:20' (5x5) 7:2 Гальченюк (Агоццино, Хёрнквист) – 56:57' (5x5) 7:3 Паризе – 59:49' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Носек (Стивенсон, Теодор) – 21:55' (5x5) 1:1 Окпосо (Райнхарт, Шири) – 26:32' (5x4) 2:1 Райнхарт (Ристолайнен, Айкел) – 39:41' (5x4) 2:2 Смит (Теодор, Карлссон) – 41:43' (5x4) 3:2 Айкел (Райнхарт, Миллер) – 47:57' (5x5) 4:2 Лазар – 59:35' (en)
Читайте также
- 15 января 2020
-
06:05
-
06:00
-
05:44
-
05:38
-
05:17
-
04:27
-
03:37
-
02:19
-
01:14
-
00:00
- 14 января 2020
-
23:52
-
23:34
-
23:25
-
23:19
-
23:05
-
22:57
-
22:55
-
22:54
-
22:42
-
22:40
-
22:21
-
21:59
-
21:48
-
21:44
-
21:41
-
21:27
-
21:24
-
21:10
-
20:57
-
20:45
-
20:25
-
20:13
-
20:05
-
19:58
-
19:52
Партнерский контент