3 очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Миннесоту»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил 2 гола и сделал результативную передачу.

Таким образом, «Питтсбург» одержал четвёртую победу подряд. «Миннесота» в свою очередь потерпела четвёртое поражение кряду.

В следующем матче «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Бостон Брюинз», а «Миннесоту Уайлд» встретится с « Тампа-Бэй Лайтнинг».

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.