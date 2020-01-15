Нападающий «Нэшвилла» Форсберг исполнил лакросс-гол в матче с «Эдмонтоном». Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Нэшвилл Предаторз» (2:2, после первого периода).
Форвард гостей Филип Форсберг забил гол в стиле лакросс, застав врасплох канадского голкипера Майка Смита. Для шведского нападающего «хищников» эта шайба стала 16-й в нынешнем сезоне.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В этом сезоне российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников стал первым игроком в истории североамериканской лиги, кто дважды за чемпионат смог исполнить лакросс-гол. Столько же шайб в сезоне в активе форварда молодёжной сборной Швеции Нильса Хёгландера. Однажды Нильс отличился подобным образом за «Рёгле» и ещё однажды уже в составе национальной команды на мировом первенстве.
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