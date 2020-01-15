Гол Кучерова и 38 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол. Форвард Александр Волков отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 24 минуты и 48 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский совершил 38 сейвов.
Нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин отметился результативной передачей.
В другом матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на своей площадке в овертайме уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Картер (Клиффорд, Форборт) – 04:18' (5x5) 0:2 Клиффорд (Картер) – 06:52' (5x5) 1:2 Киллорн (Волков, Шаттенкирк) – 10:06' (5x5) 2:2 Стэмкос (Чирелли, Джонсон) – 11:25' (5x5) 2:3 Браун (Прохоркин, Уокер) – 52:00' (5x4) 3:3 Кучеров (Чирелли) – 58:45' (6x5) 4:3 Стэмкос – 65:00' (ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Браун (Демело, Пажо) – 03:33' (5x5) 2:0 Тирни (Шабо, Браун) – 07:21' (5x5) 2:1 Кубалик (Кейн, Тэйвз) – 37:20' (5x5) 2:2 Кубалик (Тэйвз, Куккук) – 43:41' (5x5) 2:3 Тэйвз (Кейн) – 60:42' (3x3)
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