Гол Кучерова и 38 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол. Форвард Александр Волков отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 24 минуты и 48 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский совершил 38 сейвов.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин отметился результативной передачей.

В другом матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на своей площадке в овертайме уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:3.