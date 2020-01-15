Голкипер «Коламбуса» и сборной Латвии Мерзликин оформил два шат-аута кряду в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

«Коламбус» одержал вторую победу подряд, причём в обоих матчах голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин отыграл на ноль. В матче с «Бостоном» Элвис парировал 34 броска.

Ранее 25-летний голкипер оформил шат-аут в матче с «Вегас Голден Найтс» (3:0). В нынешнем сезоне Мерзликин, проводящий дебютный сезон в НХЛ, стал основным голкипером «мундиров» после того, как финский вратарь Йоонас Корписало получил травму в серии буллитов в матче с «Чикаго Блэкхоукс» и выбыл из строя на длительный срок.