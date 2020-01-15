Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
Статистика Евгения Малкина в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил два гола и сделал результативную передачу. Набрав 1049-е очко в карьере, Малкин вышел на единоличное 72-е место в истории НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Анри Ришара (1046).
Следующей целью Евгения является результат легендарного канадца Дениса Потвена (1052). Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1255).
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Малкин и вернувшийся после травмы Кросби набрали 7 очков на двоих.
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