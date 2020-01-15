Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

Статистика Евгения Малкина в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил два гола и сделал результативную передачу. Набрав 1049-е очко в карьере, Малкин вышел на единоличное 72-е место в истории НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Анри Ришара (1046).

Следующей целью Евгения является результат легендарного канадца Дениса Потвена (1052). Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1255).