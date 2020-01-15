Форвард «Коламбуса» Бемстрём — о нанесении травмы голкиперу «Бостона» Раску: это ужасно
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Эмиль Бемстрём после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (3:0) прокомментировал один из ключевых моментов матча.
На второй минуте первого периода шведский форвард атаковал в голову голкипера «Брюинз» Туукку Раска. Арбитры не углядели в действиях Эмиля нарушения правил, при этом Раск не смог продолжить матч из-за сотрясения мозга. После матча главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди сообщил, что не знает, когда финн сможет вернуться на лёд.
«Всё это ужасно. Я не хотел никого травмировать. Это совсем не мой стиль хоккея. Просто мне не повезло», — приводит слова Бемстрёма обозреватель матчей «Коламбуса» Аарон Портцлайн.
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